Тирана, , 23:38 — REGNUM Министр здравоохранения Албании Огерта Манастирлиу 8 февраля прокомментировала рост числа выявляемых носителей коронавируса в стране.

В больнице

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министр подчеркнула, что 78% больничных коек в стране уже заняты, при этом 449 мест заняты пациентами с COVID-19. Рост числа пациентов с COVID-19, нуждающихся в стационарном лечении, тем временем, неуклонно поднимается уже месяц.

Также Манастирлиу отметила о том, что выявлены случаи повторного заражения. Есть подозрения, что по стране уже распространяется новая мутация коронавируса, однако для проверки этого факта бедной стране приходится ждать образцы из Берлина.

Читайте также: Россия вновь предложила Албании вакцину от коронавируса

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, Россия вновь проявила готовность предоставить Албании вакцину от коронавируса «Спутник V».

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании за сутки выявили 953 носителя коронавируса