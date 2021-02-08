Москва, , 21:55 — REGNUM В Вооружённых силах России уже более 29 тысяч человек перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в опубликованном 8 февраля информационном бюллетене Минобороны.

Вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции Минобороны России

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"За прошедшие сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровело 48 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 29 005 человек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях установлено 2247 военнослужащих с положительными результатами тестирования.

Сообщается, что все инфицированные находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние пятерых из них оценивается как тяжёлое, ещё восемь человек находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.