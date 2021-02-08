Белград, , 21:53 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 10 458 проведённых ПЦР-тестов, выявили 1960 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 13 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 128 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 8 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 409 841 а количество смертельных случаев выросло до 4139.

Госсекретарь минздрава Сербии Мирсад Джерлек заявил, что граждане Сербии проявили благоразумие и ответственность в борьбе против коронавируса.

«На сегодняшний день 522 000 граждан привились от коронаувируса, около 22 000 были привиты повторно, с 11 февраля будут иммунизированы еще 500 000 человек», — отметил Джерлек.