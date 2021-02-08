Загреб, , 21:31 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 2407 проведённых ПЦР-тестов, было подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 29 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 8 февраля.

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К аппаратам-ИВЛ подключено 107 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2407.

В Хорватии 235 473 человека заразились коронавирусом с начала пандемии 25 февраля 2020 года, а общее число скончавшихся составляет 5198.

Напомним, что раннее 7 февраля в Хорватии было подтверждено 276 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 19 смертельных случаев.