Любляна, , 21:31 — REGNUM В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами 3821 проведённого ПЦР-теста и антигенного экспресс-теста, было подтверждено 304 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 11 человек скончались. Средний показатель ежедневных заражений равен 1025. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 8 февраля.

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В настоящее время в Словении школы открыты для учеников первых трех классов, снова разрешена работа магазинов, которые не продают товары первой необходимости и площадь которых не превышает 400 квадратных метров, в то время как постановление об ограничении движения между провинциями до сих пор остается в силе.

В Словении около 174 000 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 3635 смертельных случаев