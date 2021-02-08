Скопье, , 23:49 — REGNUM Союз учеников средних школ Северной Македонии 8 февраля принял решение прервать бойкот занятий выпускников, продлившийся 12 дней.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, выпускники требуют уменьшить число обязательных государственных экзаменов вдвое — с четырех до двух. Группа представителей оппозиции в парламенте Северной Македонии прислушалась к подрастающему поколению предложила внести поправку в Закон о среднем образовании.

На прошлой неделе представители школьного Союза провели встречи с представителями всех парламентских групп, добиваясь выполнения своих требований. В числе обязательных для сдачи предметов выпускники требуют оставить родной язык и предмет специализации.

Глава союза студентов Бленди Ходай заявил, что требования школьников поддержали свыше 70 депутатов (из 120).

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