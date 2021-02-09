Вашингтон, , 07:03 — REGNUM Трейлер к фильму российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто» был показан во время суперкубка США, который уже давно стал национальным праздником и который в 2021 году посмотрели 102 млн человек, пишет 8 февраля First Showing.

Киностудия Universal Pictures приготовила 30-секудный ролик фильма «Никто», который был показан во время финальной игры сезона в профессиональном американском футболе NFL (National Football League) 7 февраля.

Найшуллер написал в своем Instagram: «Две вещи поразили меня во вчерашнем СуперКубке. Первое, что Том Брейди взял седьмой кубок в своей карьере в возрасте 43 лет, и второе, что в перерывах показывали новый мини-трейлер моего «Nobody».

Напомним, что фильм «Никто», это криминальный боевик, рассказывающий историю Хатча Манселла, обычного американца, которого играет Боб Оденкерк. Манселл становится случайным свидетелем попытки убийства молодой женщины. Спасая ее, главный герой убивает племянника наркобарона. После этого наркокартель объявляет на Манселла охоту.

В российском прокате фильм выйдет 8 апреля.