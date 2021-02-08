Лондон, , 20:59 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 14 104 новых случая заражения коронавирусом, скончались 333 пациента с COVID-19. Об этом сообщило 8 февраля правительство Соединённого Королевства.

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Согласно последним официальным данным, всего на территории Великобритании выявлено уже 3 959 784 заболевших, подтверждено 112 798 случаев летального исхода.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе министр здравоохранения Соединённого Королевства Мэтт Хэнкок сообщил, что уже более 10 миллионов британцев прошли первый этап вакцинации от COVID-19.