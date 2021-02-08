Рим, , 20:54 — REGNUM Более четверти (27%) итальянских семей испытывали проблемы с организацией дистанционного обучения детей из-за отсутствия оборудования должного уровня, таковы результаты совместного исследования Unicef и университета Sacro Cuore, опубликованные в понедельник, 8 февраля.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

Около 30% респондентов заявили, что у них не было времени на то, чтобы помогать своим детям в этот период обучения.

Учебный 2020−2021 год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов. В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение.

По данным на 8 февраля, в Италии умерли 91 580 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 307 (днем ранее — на 207). Число подтвержденных носителей выросло на 7970 (днем ранее — на 11 641). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 644 707 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 419 604 человека — на 7420 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 147 256 граждан (за день этот показатель вырос на 28 143), что составляет около 1,9% населения Италии.

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