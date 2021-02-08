Сараево, , 21:03 — REGNUM Агентство по лекарственным препаратам Боснии и Герцеговины 8 февраля допустило использование российской вакцины от коронавируса после того, как пробные дозы, поставленные в первых числах февраля, прошли проверку на качество. Вакцинация в этой стране может начаться в ближайшие дни. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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Две тысячи доз вакцины «Спутник V» были доставлены в Боснию и Герцеговину семь дней назад по просьбе министерства здравоохранения Республики Сербской, поскольку власти этого боснийского энтитета самостоятельно договорились с российским производителем о поставке 400 тысяч доз, достаточных для вакцинации 200 тысяч человек.

Директор института общественного здравоохранения Республики Сербской Бранислав Зелькович заявил, что после того, как была проведена проверка качества пробной партии, ожидается передача вакцин в медицинские центры и начало вакцинации в конце этой или начале следующей недели.

Босния и Герцеговина ранее посредством механизма COVAX заказала 1,23 млн доз вакцин западных производителей, но ни одна партия этих прививок еще не была доставлена.

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