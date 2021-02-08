Милан, Италия, , 20:44 — REGNUM Миланский собор вновь откроется для посетителей 11 февраля, передают местные СМИ в понедельник, 8 февраля.

Миланский собор Sergio Boscaino

Собор будет открыт в будние дни с 10 до 17 часов. Он был недоступен для посетителей в течение трех месяцев из-за антикоронавирусных ограничительных мер.

По данным на 8 февраля, в Италии умерли 91 580 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 307 (днем ранее — на 207). Число подтвержденных носителей выросло на 7970 (днем ранее — на 11 641). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 644 707 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 419 604 человека — на 7420 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 147 256 граждан (за день этот показатель вырос на 28 143), что составляет около 1,9% населения Италии.