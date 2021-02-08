Рим, , 20:33 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 8 февраля, в Италии умерли 91 580 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 307 (днем ранее — на 207), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 7970 (днем ранее — на 11 641).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 644 707 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 419 604 человека — на 7420 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 1 147 256 граждан (за день этот показатель вырос на 28 143), что составляет около 1,9% населения Италии.