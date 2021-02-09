Вашингтон, , 06:59 — REGNUM Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа обвинили конгрессменов от демократической партии в том, что они воспользовались протестами в Капитолии ради «собственной политической выгоды». Команда Трампа продолжает настаивать, что дело об импичменте не является конституционным, потому что Трамп больше не занимает пост президента. Об этом 8 февраля пишет CNN.

«Из-за эгоистических соображений конгрессмены от демократической партии воспользовались чувством страха и смятения в народе, воцарившимися после протестов в Капитолии 6 января, — написано в досудебном докладе команды Трампа. — Вместо того, чтобы помочь нации, чтобы найти устроивших погром преступников, спикер палаты представителей и ее союзники только бессовестно воспользовались моментом для собственной политической выгоды».

Досудебный доклад длиной в 75 страниц, опубликованный адвокатами Дэвидом Шоеном и Брюсом Кастором, дополняет их прошлонедельный доклад, в котором утверждалось, что Сенат не может начать разбирательство по делу об импичменте после того, как Трамп покинул пост президента; а также, что Трамп неповинен в протестах и что его речь, касающаяся фальсификации выборов, защищена первой поправкой Конституции.

Конгрессмены от демократической партии подготовят свой ответ к вечеру 8 февраля.

Как писал ранее ИА REGNUM, утром 2 февраля палата представителей США изложила свои обвинения по делу Трампа в досудебном докладе на 80 страниц, обвинив экс-президента в подстрекательстве к насилию против Конгресса и в попытке нарушить мирную передачу власти.

Напомним, что Трампу был объявлен импичмент палатой представителей США 13 января, второй раз за время его президентского срока. Бывшего президента обвинили в «подстрекательстве к мятежам», которые прошли 6 января в Капитолии.