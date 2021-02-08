Рим, , 20:29 — REGNUM С полным оптимизмом смотрят в свое будущее лишь 6,3% граждан Италии, таковы результаты исследования Termometro Politico, опубликованные в понедельник, 8 февраля.

29,9% граждан испытывают «умеренный оптимизм». К пессимизму склоняются 61,7% граждан, причем каждый четвертый житель страны (24,2%) не испытывает оптимизма по поводу будущего «ни в малейшей степени»

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла миллиарды евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,8%, госдолг вырос более чем на 20% ВВП и приблизился к отметке в 160% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.