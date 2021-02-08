Саранск, , 20:03 — REGNUM В Мордовию поступило ещё 5040 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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В настоящее время новая партия препарата распределяется по медицинским учреждениям республики, которые принимают участие в прививочной кампании.

До настоящего момента первый компонент вакцины получили 15 859 жителей Мордовии, 2612 человек полностью завершили процесс вакцинации.

В ближайшее время в республику поступит ещё около 10 тыс. доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе стало известно, что Мордовия вышла на второе место в России по темпам вакцинации от коронавируса. Кроме того, в республике ведется лабораторный мониторинг эффективности вакцины. В исследованиях приняли участие 253 жителя республики. Установлено, что на 21-й день после получения двух компонентов препарата только в восьми случаях не было защитных титров. Однако к 42 дню от начала вакцинации все, кто получил прививку, имели антитела к COVID-19.

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