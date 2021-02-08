Москва, , 20:01 — REGNUM В России за 2020 год скончались 162 429 человек с подтверждённой или предполагаемой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 8 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Согласно официальным данным, за минувший год COVID-19 стал основной причиной смерти 86 498 человек. Ещё в 17 470 случаях вирус предположительно стал основной причиной смерти, в 13 524 случаях он повлиял на развитие смертельных осложнений других заболеваний, а в 44 937 случаях — являлся сопутствующим заболеванием, но не послужил причиной смерти.

В общей сложности по всем категориям в декабре скончались 44 435 человек, в ноябре — 37 609, в октябре — 24 333, в сентябре — 10 179, в августе — 7 673, в июле — 10 371, в июне — 12 335, в мае — 12 669, в апреле — 2 825.

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