Тирана, , 20:07 — REGNUM В Албании 7 февраля в результате обследования 4254 человек выявили 1124 новых случая заражения коронавирусом. Это новый «антирекорд» для страны. Ещё 569 человек были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 85 336 случаев заражения коронавирусом. 51 444 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1460 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших — 28 медицинских работников.

Статистика по заражениям в Албании уже несколько недель остается более драматичной, чем в Косово или Северной Македонии, и эпидемиологическая обстановка в стране продолжает ухудшаться, при этом «необъяснимым» образом уровень смертности, согласно официальной статистике, в два раза ниже, чем в соседней Северной Македонии, при в несколько раз большем числе выявляемых ежедневно заражений.

За прошедшие сутки в стране умерли 14 пациентов с COVID-19. Среди погибших — 28 летняя женщина. Лечение от COVID-19 проходит 31 891 человек (в 4 раза выше чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины — 18 363— в Тиране. На стационарном лечении находятся 437 пациентов, причем отмечается постоянный рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении. 12 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

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