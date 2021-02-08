Челябинск, , 19:48 — REGNUM В торговых центрах Челябинской области за 6 и 7 февраля на коронавирус были проверены 1522 человека. Об этом сообщает минздрав региона.

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Бесплатные тесты были сделаны методом ПЦР. Узнать свои результаты граждане могут в поликлинике по месту своего проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, тестирование в торговых центрах впервые было опробовано в дни новогодних каникул. Добавим, в ходе тестирований были случаи выявления заразившихся коронавирусом.