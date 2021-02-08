Берлин, , 19:48 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» должна пройти все необходимые этапы регистрации в Германии, чтобы получить разрешение на применение. Об этом заявил на брифинге 8 февраля официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

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Ранее стало известно, что германский национальный регулятор не стал регистрировать вакцину «Спутник V» в рамках экстренной процедуры. Как пояснил Зайберт, такое решение было принято, чтобы обеспечить доверие населения к препарату.

«Для нас имеет особое значение доверие граждан к вакцине, чтобы у них не было ощущения, что где-то был срезан путь и это может каким-то образом сказаться на безопасности препарата», — сказал он.

Представитель кабинета министров ФРГ подчеркнул, что все вакцины от COVID-19 приветствуются вне зависимости от страны происхождения после того, как пройдут процесс сертификации в Европейском агентстве по лекарственным препаратам (ЕМА) и Европейской комиссии.