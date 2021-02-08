Саратов, , 19:12 — REGNUM Фрунзенский районный суд Саратова вынес решение по протоколу, составленному в отношении депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, по ст. 20.2.5 КоАП РФ «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что 31 января депутат принимал участие «в несогласованном публичном мероприятии». Тем самым он совершил умышленные активные действия при проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении.

Парламентарию назначен штраф в размере 20 тыс. рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение десяти суток.

Напомним, Бондаренко получил общероссийскую известность после спора с уволенной в дальнейшем министром труда региона Натальей Соколовой. Народный избранник попробовал выжить в течение месяца при расходах на продукты питания в размере 3,5 тыс. рублей. Именно такая сумма была заложена на продовольствие в прожиточный минимум пенсионера. Бондаренко, питаясь в основном крупами и овощами, похудел на 6 кг за месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 февраля Бондаренко был задержан у подъезда собственного дома. Процесс задержания он в прямом эфире транслировал на своем канале в youtube. В здании отделения полиции Бондаренко попросили прекратить видеосъемку, затем сообщили, что он будет задержан на три часа, а решение по протоколу будет принимать суд.

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