Ижевск, , 18:50 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил премьер-министру Ярославу Семенову рассмотреть возможность смягчения ряда ограничений, введенных ранее для предотвращения распространения коронавируса. Это необходимо сделать в течение одного-двух дней.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

Перед принятием решения нужно проконсультироваться с коллегами и представить предложения.

«Не буду сейчас озвучивать, есть разные предложения, но действительно мы должны адекватно реагировать на складывающуюся ситуацию, она вполне прогнозируемая, она стабильная», — цитирует главу республики «Коммерсантъ-Ижевск».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года в Удмуртии ежедневно выявлялось от 219 случаев заражения в начале месяца, к концу месяца показатель суточного прироста носителей коронавируса достиг 124 человек.

За первую неделю февраля ежедневно выявляется не более 100 новых случаев заражения SARS-CoV-2.