Санкт-Петербург, , 18:54 — REGNUM В Петербурге, по примеру Москвы, собираются устроить вакцинацию от коронавируса в торговых центрах. Пилотный проект запустят в ближайшее время, оповестил 8 февраля губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Вакцина «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Интерес к вакцинации в нашем городе растет», — считает он.

В эфире «Радио России — Петербург» губернатор вновь пообещал, как и пять дней назад, увеличить число прививочных пунктов до 120. С середины декабря город получил более 213 тыс. доз вакцины «Спутник V».

«Каждые десять дней мы удваиваем число сделанных прививок. На следующем этапе начнем привлекать к процессу частные медицинские компании. В ближайшее время стартует пилотный проект по вакцинации в одном из торговых центров», — сказал Александр Беглов.

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