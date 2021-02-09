Квебек, Канада, , 07:02 — REGNUM Более десятка канадских депутатов призвали перенести зимнюю Олимпиаду 2022 года из Китая в другую страну, потому что власти Пекина осуществляют геноцид уйгуров и других мусульманских меньшинств Китая. Об этом 7 февраля пишет Global News.

Тринадцать депутатов и шесть политиков из Квебека подписали письмо, в котором утверждается, что участие в зимней Олимпиаде в Китае «равноценно участию в спектакле, направленном на поддержку режима, совершающего вопиющие преступления против своего же народа».

Депутаты отправили письмо в Международный олимпийский комитет с требованием изменить место проведения Олимпиады, сравнивая её с Олимпиадой 1936 года, проведённой в нацистской Германии.

Как ранее писало ИА REGNUM, китайских политиков обвиняют в том, что они под руководством Компартии с марта 2017 г., а возможно и ранее, совершали преступления против человечности в отношении представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне. По мнению бывшего госсекретаря США Майка Помпео, Пекин осуществляет геноцид в отношении уйгуров.