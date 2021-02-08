Бишкек, , 18:45 — REGNUM 85% жителей Киргизии считают себя счастливыми — это самый высокий в мире показатель. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательской компанией «М-Вектор», являющейся членом Gallup International Association.

Также республика смогла попасть в топ-5 самых оптимистичных стран мира — 67% опрошенных киргизстанцев заявили, что 2021 год будет лучше 2020 года.

При этом исследование показало, что чем моложе киргизстанцы, тем больше среди них счастливых и оптимистично настроенных.

Лидирующую позицию по оптимистичному настрою продемонстрировали жители Нигерии. На втором месте оказался Азербайджан, а на третьем расположился Вьетнам.

Список наиболее пессимистичных стран возглавила Великобритания, где 71% респондентов не ожидают от нынешнего года ничего хорошего.

Затем следуют Австрия — 70% опрошенных оказались пессимистами, Италия — 67%, Босния и Герцеговина — 66% и Болгария — 64%.

Если брать глобальные данные, то 43% жителей планеты оптимистично настроены относительно 2021 года.

В то же время 46% участников опроса предполагают, что текущий год будет наполнен экономическими трудностями.