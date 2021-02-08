Санкт-Петербург, , 18:44 — REGNUM Петербургу не хватает 2200 снегоуборочных машин, чтобы говорить о полноценной готовности к зиме. Об этом 8 февраля заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Уборка снега Дарья Драй © ИА REGNUM

Он напомнил, что в середине прошедшей недели на город обрушился самый обильный снегопад, он шел больше суток, выпало 14 см осадков. Беглов считает, что «по сути экстремальная ситуация» была отработана в штатном режиме.

Поделился он и другими достижениями 2021 года. «Мы состыковали графики действий дорожных служб и управляющих компаний. Впервые очистка кровель от снега и наледи в историческом центре Петербурга была синхронизирована с уборкой проезжей части и тротуаров», — похвалился Беглов в эфир «Радио России».

Сегодня, по его словам, у Петербурга есть порядка 1800 уборочных машин. «Такого крупного парка у города не было с советских времен», — заявил Беглов. Свыше 500 ручных машин для уборки теперь есть и у жилкомсервисов в центральных районах.

Тем не менее нужно приобрести еще технику, считает губернатор. «Петербургу нужны порядка четырех тысяч уборочных машин», — сказал Беглов.

В ближайшее время, добавил градоначальник, «Водоканал» построит три новых снегоплавильных пункта: на Обводном канале, на проспекте Руставели и в Адмиралтейском районе.

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