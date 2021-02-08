Москва, , 18:37 — REGNUM Большинство российских вузов могут вернуться к очной форме обучения к начало марта текущего года. Об этом 8 февраля заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

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"Сейчас с каждым днём всё больше университетов будет возвращаться к привычному ритму», — сказал он, выразив надежду, что «где-то в первых числах марта таковых будет уже подавляющее большинство».

Министр сообщил, что на сегодняшний день в удалённом режиме обучаются студенты приблизительно 37% российских вузов и их филиалов.

«У нас всего 1258 вузов и филиалов, из них только 468 организовали удалённо обучение», — уточнил Фальков.

Напомним, ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова заявила на брифинге об улучшении ситуации с коронавирусом в России. По её словам, 29 регионов страны находятся в стадии стабильного снижения заболеваемости, ещё 54 региона — в стадии стабилизации.