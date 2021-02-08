Подгорица, , 18:46 — REGNUM Словацкий министр иностранных дел Иван Корчок посетит 9 февраля Черногорию и передаст 15 200 ПЦР-тестов, разработанных словацкими учеными. ПЦР-тесты, а также все остальные средства защиты, являются частью гуманитарной помощи, выделяемой Черногории правительством Словакии. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti 8 февраля.

Набор для проведения ПЦР-исследований

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Депутат Европарламента Владимир Бильчик инициировал этот процесс в сотрудничестве со словацким ученым Паволом Чеканом, который разработал эти тесты.

«Мне очень повезло, что эта совместная инициатива является успешной. Мы объединили силу политики, науки и дипломатии. Словакия является стратегическим партнером стран Западных Балкан. Мы хотим быть хорошими соседями, которые поддерживают своих партнеров в этот беспрецедентный период. У нас есть общий интерес: победить этот вирус и положить конец пандемии», — подчеркнул Бильчик.