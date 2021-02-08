Москва, , 18:20 — REGNUM Осуждённый за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов находится в Москве в следственном изоляторе «Водник». Об этом сообщил 8 февраля источник РИА Новости.

Источник пояснил, что в Москве актёр примет участие в следственных действиях. Он проходит в качестве свидетеля по уголовному делу против свидетелей по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания»). Под следствие попали три человека, утверждавшие в суде, что Ефремов не находился за рулём транспортного средства в момент аварии.

Читайте также: Сын погибшего в ДТП с Ефремовым требует от актера 300 тыс. рублей

Ранее Ефремов уже находился в «Воднике» до отправки в колонию, расположенную в Белгородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной отказа актёра Михаила Ефремова от услуг адвоката Андрея Алёшкина стало нарушение оговорённых правил общения с журналистами. Ранее сам Алёшкин рассказал, что уведомлен адвокатской палатой Санкт-Петербурга о расторжении его соглашения с Ефремовым по инициативе актёра. Он пояснил, что родственники актёра избегают внимания СМИ.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа причина отказа Ефремова от адвоката Алёшкина