Санкт-Петербург, , 18:25 — REGNUM Примерно 7% организаций Петербурга, проверенных чиновниками за первую неделю февраля, не соблюдают антикоронавирусные предписания. Об этом 8 февраля сообщили в Смольном.

Зимний Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

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С 1 по 7 февраля сотрудники комитета по контролю за имуществом проверили 347 точек торговли, общепита и других в Московском, Невском, Приморском, Красносельском, Красногвардейском, Выборгском, Кировском, Калининском, Василеостровском, Центральном и Петроградском районах.

Оказалось, что 23 из них нарушают установленные правила. Сотрудники девяти заведений не используют средства индивидуальной защиты, в 15 заведениях нет QR-кодов, четыре объекта не нанесли разметку на пол для соблюдения дистанции.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется. Активно идет вакцинация. Мы постепенно снимаем ограничения, но это не повод расслабляться. Противоэпидемические требования остаются в силе. особенно это касается сферы услуг. Сейчас очень многое зависит от общей ответственности — как самих предприятий, так и посетителей», — заявил в связи с этим губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В список нарушителей также попал ресторан на улице Хошимина, где нашли кальян, а в ТРК на проспекте Стачек оказался открыт развлекательный парк площадью более 50 кв. метров.

Теперь чиновники намерены возбудить дела об административных правонарушениях.

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