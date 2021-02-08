Калифорния, , 18:33 — REGNUM Компания Tesla, производящая электромобили, приобрела биткоинов на сумму $1.5 трлн и планирует начать принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои услуги, пишет 8 февраля Associated Press.

Представители Tesla сообщили 8 февраля, что интерес компании к биткоин и «другим аналогам криптовалюты» будет только расти.

На этом фоне акции биткоин выросли на 14%, что является новым рекордом для компании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, стоимость криптовалюты биткоин во время торговой сессии 17 декабря на пике пробила уровень в $22 тысячи, установив на тот момент исторический максимум. Это следует из данных торгов на площадке CoinDesk.

Напомним, что курс биткоин, главной криптовалюты в мире, впервые поднялся выше уровня $20 тысяч 16 декабря. Предыдущий подобный «взлёт» биткойн пережил в декабре 2017 года, когда его стоимость немного не дошла до $20 тысяч и составила $19 891,99.

Читайте развитие сюжета: Биткоин впервые достиг уровня $47 тысяч