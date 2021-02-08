Оренбург, , 18:06 — REGNUM В Оренбургской области, согласно губернаторскому указу от 8 февраля, сохраняется режим самоизоляции для пожилых граждан. Ограничение продлится до 22 февраля, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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По-прежнему останутся закрытыми ночные клубы, кальянные, запрещена продажа напитков на розлив в объектах розничной торговли. Действие ограничительной меры продлится до 24 февраля.

Объектам общественного питания разрешается работать в любое время суток, согласно их собственным графикам работы. Однако по-прежнему запрещены банкеты, праздничные и корпоративные мероприятия в кафе и ресторанах.

Поминальные обеды разрешены в объектах общественного питания по условии, что за столом будет находиться не более четырех человек, а столы разместят на расстоянии двух метров друг от друга.

Напомним, согласно губернаторскому указу, в регионе вводится ряд послаблений в коронавирусный режим. В Оренбуржье уменьшается показатель суточного прироста случаев заражения коронавирусом.