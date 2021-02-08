Москва, , 17:47 — REGNUM Запад и дальше использовать блогера Алексея Навального как персону, которая должна вызывать массовые протесты на улицах, и с этой точки зрения они будут его раскручивать, как жертву, как фигуру человека, который незаслуженно страдает от действий российских властей, считает политолог Марат Баширов.

«Тот факт, что сейчас активизировались попытки его «обеления», с точки зрения его заявлений в части нацизма, запад осознает, что у них может и не получиться придать ему образ свободного, демократического, современного политика, который должен куда-то повести Россию. Понятно, что Алексей Навальный никуда никого не поведет. Его задача — разрушать наше государство», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог.

«В ближайшее время, конечно, будет только публичная поддержка, остальное невозможно. Сейчас он не может снимать фильмы, принимать участие в мероприятиях. Единственное. что остается западу — это поддержка, многочисленные заявления, выдвижения на премии. Но не более того», — завершил свой комментарий Марат Баширов.

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