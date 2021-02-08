Ново-Огарево, Московская область, 8 февраля 2021, 17:26 — REGNUM Стимулы для участия частных компаний в научно-технических разработках необходимо создавать в России, заявил 8 февраля президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.
Он добавил, что конкурентоспособность на мировом рынке российской экономики в целом и отдельных компаний в частности зависит в первую очередь «от уровня научного и технологического развития», тем более что в мире увеличивается «соревнование за технологии и знания».
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Глава государства заявил, что «кто вырвется вперёд», тот и «будет определять дальнейшее развитие всего человечества». Он назвал «научный, технологический суверенитет» вопросом «настоящего и будущего России».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин призвал в новой государственной программе научно-технологического развития, которую предстоит разработать, изменить подходы к финансированию науки за счёт бюджета.
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