Ново-Огарево, Московская область, , 17:26 — REGNUM Стимулы для участия частных компаний в научно-технических разработках необходимо создавать в России, заявил 8 февраля президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Владимир Путин «Необходимо создать более действенные стимулы для частных компаний участвовать в прикладных исследованиях вместе с научными институтами, вузами, конструкторскими бюро, использовать отечественные решения для обновления производств и выпуска высокотехнологичной продукции».

Он добавил, что конкурентоспособность на мировом рынке российской экономики в целом и отдельных компаний в частности зависит в первую очередь «от уровня научного и технологического развития», тем более что в мире увеличивается «соревнование за технологии и знания».

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Глава государства заявил, что «кто вырвется вперёд», тот и «будет определять дальнейшее развитие всего человечества». Он назвал «научный, технологический суверенитет» вопросом «настоящего и будущего России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин призвал в новой государственной программе научно-технологического развития, которую предстоит разработать, изменить подходы к финансированию науки за счёт бюджета.

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