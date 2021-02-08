Нижний Новгород, , 17:24 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 8 февраля выявили 2488 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 2514 новых носителей коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 483 043 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 465 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 300, в Пермском крае — 274, в Саратовской области — 236, в Пензенской области — 211, в Ульяновской области — 167, в Башкирии — 163, в Кировской области — 156, в Оренбургской области — 146, в Удмуртии — 96, в Татарии — 82, в Чувашии — 79, в Мордовии — 70, в Марий Эл — 43.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 88 190 случаев, в Ульяновской области — 45 162, в Саратовской области — 45 114, в Самарской области — 42 710, в Пермском крае — 42 031, в Оренбургской области — 35 303, в Пензенской области — 34 435, в Кировской области — 33 715, в Удмуртии — 26 322, в Башкирии — 25 566, в Чувашии — 20 154, в Татарии — 16 720, в Мордовии — 16 613, в Марий Эл — 11 008.

Полностью выздоровели 421 259 жителей округа, за последние сутки выписаны 2639 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 9294 человека, за минувшие сутки скончались 53 жителя Поволжья.

Значительное расхождение — больше чем на 180 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 по-прежнему наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 8 февраля, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 347 человек, в течение минувших летальных случаев не регистрировалось. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 536 жителей Удмуртии скончались с начала пандемии, три человека — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 февраля в России с начала пандемии подтверждено 3 983 197 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 15 916 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровел 3 472 091 житель России, за сутки выписан 15 881 человек. 77 068 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 407 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 434 038 человек.