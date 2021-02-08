Торонто, Канада, , 18:34 — REGNUM В Онтарио открыли первую больницу, специализирующуюся на лечении пациентов с коронавирусом. Об этом 8 февраля пишет CBC.

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Больница Cortellucci Vaughan Hospital находится в Воне, городе в провинции Онтарио. Больница будет принимать пациентов с коронавирусом до тех пор, пока ситуация с COVID-19 не стабилизируется. Пациентов с другими заболеваниями будут направлять в больницу Mackenzie Richmond Hill.

Мэр Вона Маурицио Бевилаква сообщил, что Cortellucci Vaughan — это первая больница, построенная в Онтарио за последние 30 лет. Благодаря строительству больницы в городе появилась тысяча рабочих мест. На строительство было выделено $1.7 млрд.

Напомним, что Йорк, регион, где открыли новую больницу, считается одним из основных очагов коронавируса в Онтарио. В Йорке 7 февраля выявили 121 случай COVID-19, во всей провинции Онтарио зарегистрировали 1 489 случай.