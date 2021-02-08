Стокгольм, , 17:30 — REGNUM В течение пятой недели 2021 года (1−7 февраля) число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекции в шведском лене Вестерботтен почти в два раза превысило показатели предыдущей недели. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

«Подводя итоги пятой недели, мы видим, что 806 человек дали положительный результат. На четвертой неделе их было 441», — заявил в ходе пресс-конференции главный инфекционист Вестерботтена Стефан Стенмарк.

С 5 февраля число госпитализированных пациентов с COVID-19 увеличилось с 22 до 35 человек.

«Крайне серьезно, что у нас в лене стремительно растет распространение коронавиурсной инфекции. Рост, который мы сейчас видим, наблюдается в основном в районах Шеллефтео и Люкселе», — добавил Стенмарк.

Читайте ранее в этом сюжете: Эффективного лекарства от COVID-19 все еще нет – Aftonbladet