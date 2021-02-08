Вейделевский район, , 17:29 — REGNUM Пять краеведческих книг перевели в аудиоформат сотрудники Вейделевской центральной районной библиотеки Белгородской области. «Говорящие» книги презентовали онлайн, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе правительства региона.

Библиотекари взяли в проект книги, наиболее популярные у читателей. Работа над записью продолжалась несколько месяцев, для этого было закуплено специализированное оборудование для читателей с ограниченными возможностями здоровья. Отныне читателям доступны книги Петра Карагодина «Фронтовая открытка», сборник стихотворений «Милый сердцу Вейделевский край», авторские сборники «Невидимое зарево души» Александра Вирютина, «Сиреневое лето» Ирины Карагодиной, а также «Песни жизни моей» Ольги Проскуриной.

Новый формат книг стал возможен благодаря реализации социального проекта «Трогательная строка», который стал победителем первого конкурса президентских грантов 2020 года.