Москва, , 16:52 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил о том, что Украине вакцина «Спутник V» никто не предлагал, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

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"Уже не первый раз возникает новость, что на Украине кто-то из руководства отказывается от русской вакцины. Слушайте, да кто нашу вакцину Украине вообще предлагал? Мы говорим, что можем по просьбе руководства любой страны дать образцы или организовать коммерческие поставки, но только тем, кто сам просит. Вот Аргентина сама запросила, Венгрия — тоже и ряд других стран. Украине никто ничего не предлагал и тем более не навязывал», — отметил Жириновский.

Российская вакцина от коронавируса — «она первая, а значит самая проверенная, самая эффективная».

"Результаты испытаний превосходят аналоги, и при этом она самая недорогая в производстве и простая в транспортировке», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский пояснил отказ от использования российской вакцины «Спутник V» тем, что она якобы не имеет подтверждения результативности, а также тем, что граждане его страны «не кролики».

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