Ново-Огарево, Московская область, 8 февраля 2021, 16:52 — REGNUM Разобраться с уровнем зарплат научных работников поручил 8 февраля на заседании Совета по науке и образованию президент России Владимир Путин.
Поручение было дано в ответ на рассказ представителя научного сообщества в Новосибирске Анастасии Проскуриной, которая сообщила:
Она добавила — в ответ на вопрос президента, что её полная ставка как научного работника составляет 25 тысяч рублей. На это Путин поинтересовался у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, какой в регионе средний уровень зарплаты. Травников ответил, что 39 тысяч рублей.
Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову вместе заняться этим делом — и не только по Новосибирску. Проскуриной он сказал «сразу же обратиться в администрацию президента», если её в области будут как-то «ущемлять» за её обращение к президенту.
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