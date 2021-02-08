Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ после обращения родителей тяжелобольного ребенка из Санкт-Петербурга помогла получить бесплатное дорогостоящее лекарство. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Санкт-Петербурга, для ребенка, страдающего редким генетическим заболеванием, закуплено лекарство стоимостью свыше 2 млн рублей.

Помимо этого прокуратура города также добилась обеспечения лекарственным препаратом еще двоих несовершеннолетних жителей Санкт-Петербурга.

«По итогам проверки, проведенной по обращению их матери, прокуратурой в адрес председателя городского Комитета по здравоохранению внесено представление, необходимое лекарство выдано в требуемом количестве, организована его закупка на текущий год»,— уточнили в ведомстве.

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