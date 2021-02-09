Торонто, Канада, , 07:09 — REGNUM В Торонто зарегистрирован первый случай заражения «бразильским» штаммом коронавируса, который распространяется быстрее ранее известных разновидностей. Об этом 8 февраля пишет CBC.

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Как сообщает канадский минздрав, пациент, у которого обнаружили «бразильский» штамм, недавно вернулся из Бразилии.

В Канаде зарегистрировано уже три разновидности штамма COVID-19. 5,5% обнаруженных случаев приписывают «британскому» штамму.

Несмотря на новые случаи заражения и тревогу минздрава, премьер-министр Онтарио Даг Форд планирует начать ослабление карантина. Кроме того, несколько школ в Южном Онтарио возобновили работу 8 февраля.

Как ранее писало ИА REGNUM, общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 3203 и превысило 804,2 тыс. Об этом 8 февраля сообщает канадский минздрав. Отмечается, что на данный момент в стране 738 766 человек вылечились от нового заболевания.