Тамбов, , 16:40 — REGNUM В Тамбовской области сегодня, 8 февраля, губернатор Александр Никитин открыл Год науки и технологий. В торжестве в онлайн-режиме принял участие гости из Армении, Португалии, Италии, также состоялось вручение наград, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Открытие Года науки и технологий в Тамбовской области с участием губернатора Александра Никитина Tambov.gov.ru

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8 февраля, в День российской науки, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин дал старт мероприятиям Года науки и технологий в регионе. Мероприятие прошло в онлайн-формате в «Точке кипения» Тамбовского государственного технического университета.

Открывая торжество, губернатор подчеркнул, что в 2021 году увеличат количество областных грантов для учёных, в том числе для молодых исследователей. Также особое внимание будет уделено развитию научной сферы, поддержке научных исследований. Важной задачей Александр Никитин назвал диалог с бизнес-сообществом для поддержки и стимулирования промышленного внедрения научных разработок.

В открытии Года науки и технологий приняли участие руководители научных и образовательных организаций, ведущие ученые, аспиранты и студенты, научные сотрудники. Также состоялось включение ректоров университетов страны и иностранных партнеров из Армении, Португалии, Италии.

В рамках мероприятия губернатор Александр Никитин вручил учёным, которые внесли значительный вклад в развитие науки, награды Министерства науки и высшего образования РФ. Также были отмечены лауреаты в номинациях «Молодой учёный года», «Научный проект года», «Лидер публикационной активности». Ученики четырёх базовых школ РАН награждены за победу в номинации «Первые шаги в науку». Это учащиеся лицеев №№ № 6, 14, 29 и гимназии № 12 в Тамбове.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году глава администрации Тамбовской области Александр Никитин возглавил рабочую подгруппу по направлению «Высшее образование» рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Образование и наука». Один из подразделов подготовленного доклада о высшем образовании касался эффективных механизмов обеспечения соответствия государственного заказа на подготовку кадров с высшим образованием потребностям регионов и ключевых работодателей.