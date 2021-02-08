Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 17:45 — REGNUM Ситуация с центрами временного размещения для мигрантов на Канарских островах продолжает накаляться. Резкий рост нелегальной миграции в регион, расположенный у северо-западного побережья Африки, поставил архипелаг в колоссальное напряжение. Не имея надлежащих условий для размещения прибывающих в условиях пандемии коронвируса, местные власти были вынуждены разместить беженцев в портах, гостиницах и школах. Об этом сообщила газета El País.

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Сейчас власти пытаются перевезти мигрантов в большие лагеря — шаг, который вызвал среди нелегалов опасения по поводу возможных депортаций. Как отмечают журналисты, в связи с пандемией коронавирусной инфекции отправка беженцев на Пиренейский полуостров была приостановлена. Таким образом, беженцы оказались запертыми на территории Канарских островов.

Отчаяние по поводу этой ситуации среди нелегальных мигрантов привело к нескольким протестам на прошлой неделе, а также к призывам к голодовкам, актам членовредительства и даже попыткам самоубийства. По крайней мере, в двух приютах для мигрантов и в одном отеле на Гран-Канарии мигранты размахивали табличками с надписями «Смерть или Европа» и «Канарские острова — тюрьма для мигрантов», сообщает El País.

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