Варшава, , 16:37 — REGNUM Польский актер театра и кино Михал Шевчик, известный широкой публике по появлению в десятках фильмов и телесериалов, умер в возрасте 86 лет. Об этом 8 февраля передает Polskie Radio 24.

Михал Шевчик родился 29 июля 1934 года в польской Лодзи. Он окончил Государственную высшую театральную школу в своем родном городе. С 1958-го по 2020 год он неизменно играл в Повшечном театре Лодзи.

Артист прославился благодаря ролям в кино. Он сыграл в более чем 100 кинофильмах. Наибольшую известность ему принесли роли в таких картинах как «Перстень княгини Анны», «Ставка больше, чем жизнь», «Капитан Сова идет по следу», «Закон и кулак», «Сегодня ночью погибнет город» и «Галоши счастья».