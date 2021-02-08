Мадрид, , 17:46 — REGNUM Испания приближается к завершению первой фазы кампании вакцинации от COVID-19. Процесс иммунизации пожилых людей в жилых домах почти завершен, а большинство медицинских работников уже получили свою первую дозу вакцины. Об этом сообщила газета El País.

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В своей статье журналисты издания ссылаются на собственные статистические данные, собранные из отчетов региональных министерств здравоохранения. Несмотря на то, что с момента обнаружения первых случаев заражения коронавируса в Испании прошел год, система сбора данных по-прежнему несовершенна. Министерство здравоохранения страны не централизовало сбор информации, имеющей отношение к вакцинации. Только 11 из 17 автономных сообществ предоставили достаточно подробные данные, отмечается в статье.

Так, например, рекордсменом по числу вакцинированных стала Андалусия, где 99% постояльцев домов престарелых получили первую дозу вакцины, а 81% — вторую дозу. 79% медицинских работников получили первую дозу препарата, однако число получивших вторую дозу незначительно — 23 165 человек.

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