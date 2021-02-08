Петрозаводск, , 16:35 — REGNUM Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков привился первым компонентом вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что вакцинация в регионе идет с середины осени, а массовая — с начала 2021 года, Парфенчиков не спешил ставить вакцину по нескольким причинам. Об этом он сообщил 8 февраля на своей странице в одной из соцсетей.

Глава Республики Карелия привился от коронавируса Личная страница Артура Парфенчикова в «Вконтакте»

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По словам главы республики, раньше пройти вакцинацию он не мог, поскольку сдавал донорскую кровь, а потом у него было подозрение на COVID-19.

«Но тест на антитела это не подтвердил, и сегодня привился первым компонентом. Привиться вторым планирую в начале марта. Чувствую себя нормально», — уточнил он.

Отметим, в настоящий момент в Карелии первую прививку сделали почти 11 тыс. человек, в том числе 973 человека завершили полный цикл из двух прививок. В республике организована работа 24 стационарных и девяти мобильных прививочных пунктов.

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