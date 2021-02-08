Екатеринбург, , 16:27 — REGNUM В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

С 9 по 13 февраля 2021 года температура воздуха может опуститься до минус 34 градусов по Цельсию. Прогнозируется, что среднесуточная температура окажется на семь градусов ниже климатической нормы.

Жителей просят позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Автомобилистам следует быть особо внимательными на дорогах, от поездок лучше воздержаться. Прогулки лучше тоже отменить в условиях сильных холодов, при выходе на улицу нужно одеваться теплее.

Как сообщало ИА REGNUM, морозы нагрянули в Свердловскую область нагрянули после аномальной оттепели. Температуры повышалась до уровня выше нуля градусов по Цельсию.

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