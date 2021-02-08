Санкт-Петербург, , 16:30 — REGNUM В Архивном центре Петербурга открылся выставочный проект «Без срока давности», посвященный преступлениям нацистов на оккупированной советской территории в годы Великой Отечественной войны, включая карательные операции и массовое уничтожение мирного населения.

В экспозицию вошли исторические артефакты, найденные поисковыми отрядами, и вещи из частных коллекций, а также книги и газеты, изданные в блокадном Ленинграде. Документы из 22 оккупированных регионов страны были рассекречены в 2020 году по поручению президента Владимира Путина.

«Самую большую боль, которую я испытал — от того, что те дети, которые это пережили, сейчас они взрослые, пожилые люди — они в принципе об этом говорить не могут. Когда они начинают говорить, у них трясутся руки, губы, и они плачут», — заявил вице-губернатор Александр Бельский на церемонии открытия в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Подобные выставки откроются также в 63 регионах страны.

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