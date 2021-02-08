Москва, , 16:17 — REGNUM Клуб Лидеров России «Эльбрус» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» — провел для Лидеров России стартовый интенсив по проектам, которые прошли отбор в акселератор сообщества, а также для уже действующих социальных проектов Клуба в Мастерской управления «Сенеж».

Акселератор Клуба «Эльбрус» - это программа интенсивного развития проектных инициатив участников конкурса «Лидеры России» через инструменты обучения, менторства и экспертной поддержки. Участие в акселераторе позволяет проработать проект с экспертами и выявить точки роста, обменяться опытом и ресурсами друг с другом, участвовать в рабочих сессиях по развитию профессиональных навыков, привлекать партнеров в лице представителей социальных фондов, программ корпоративной социальной ответственности бизнеса, органов исполнительной власти федерального и регионального уровня, институтов развития.

21 января были объявлены результаты предакселерационной программы, куда вошли 27 проектов, а также текущие 4 социальных проекта из портфеля Клуба. Представленные проекты приняли участие в открывающем мероприятии акселерации проектов. В ходе акселерации авторы 31 проекта пройдут образовательные модули, обменяются опытом друг с другом и поработают с «трекером», который будет следить за выполнением заявленных целей проекта. В результате 4-х месячного цикла проекты будут презентованы потенциальным партнёрам в рамках «демо-дня». Ими могут стать социальные фонды, корпорации с программами социальной ответственности, федеральные и региональные органы власти, институты развития и другие площадки.

«Клуб «Эльбрус» объединяет Лидеров России не только эмоционально, идейно, но и на уровне действия. От идеи до ее реализации — большой путь, а иногда и огромная пропасть. Как сказал Карл Макс, «идеи ничего не могут осуществить. Для осуществления идей требуются люди, которые должны употребить практическую силу». Успех приходит к тем, кто идёт по этому пути, а не сидит в ожидании на краю пропасти. «Лидеры России» — это ролевая модель. Каждый из нас не совсем принадлежит себе, наши слова, дела — основа того, как люди воспринимают большую идею конкурса «Лидеры России», —рассказала победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», председатель клуба «Эльбрус», директор Департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития РФ Татьяна Дьяконова, — Желание развивать нашу страну, быть полезным помогает создавать и реализовывать наши проекты, которые являются визитной карточкой Клуба «Эльбрус». Благодаря акселератору, у Клуба есть возможность взять в работу еще больше проектов. Сейчас среди них — инфраструктурные, социальные, образовательные и нетворкинговые проекты с потенциальным масштабом на всю страну. Клуб дает возможность проработать проекты с экспертами, выявить точки роста, обменяться опытом, ресурсами, участвовать в рабочих сессиях и привлекать партнеров».

По словам Татьяны Дьяконовой, за два года к проектам сообщества присоединилось более чем 32 000 человек в 60-ти регионах России. В свою очередь, усилиями талантливых участников развивается президентская платформа «Россия — страна возможностей», которая сегодня объединяет 26 различных проектов и конкурсов. Кроме того, в 2019—2020 годах Клуб пробовал разные механизмы и алгоритмы для реализации социальных проектов.

«Проектное управление эволюционирует, и сообщество «Лидеров России» готово передавать механизмы и алгоритмы не только внутри платформы «Россия — страна возможностей», но также тиражировать уже отработанные технологии и в других компаниях, проектах и регионах страны. Например, методологию проекта «Наставничество» теперь реализует Мастерская управления «Сенеж», — добавила Татьяна Дьяконова.

На встрече в фасилитационном формате участники зафиксировали тактические и стратегические планы по каждому проекту, проработали целевые показатели на четыре месяца акселерации с трекером, распределили пары «автор проекта — куратор» и познакомились с малыми рабочими группами, в которых они продолжат работу в одном из форматов акселератора.

По словам Евгении Дмитриевой, победителя конкурса «Лидеры России», руководителя проектного направления клуба «Эльбрус», автора методологии акселерационной программы, члена комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Общественной палаты РФ и предпринимателя, акселерация проектов и соответствующий проект Клуба направлен на повышение количества реализуемых сообществом социальных активностей и ускорение масштабирования существующих успешных практик за счёт Клуба и его партнёрской сети.

«Акселератор — это набор образовательных мероприятий, встреч с экспертами в области социального проектирования, которые позволяют «прокачать» и «вырастить» свой социальный проект. Ребята приходят в акселератор с прототипами, то есть уже делают свои проекты, а наша задача — помочь делать их проекты быстрее, эффективнее, увеличивать количество благополучателей. Наш акселератор — про социальные проекты, и поэтому мы нацелены на людей, которые получат нашу адресную помощь. Проекты в акселераторе совершенно разного профиля: в сферах образования, медицины, финансов и многих других. В Клубе «Эльбрус» мы реализуем социальные проекты уже третий год, их более десяти, а за счёт акселератора мы можем увеличить количество этих проектов до 100 и более в год. Соответственно, количество людей, которые получат поддержку за счет участников конкурса «Лидеры России», будет измеряться сотнями тысяч людей по всей стране», — рассказала журналистам Евгения Дмитриева.

Лидеры России подают заявки в акселератор, так как сталкиваются с общими проблемами: барьеры разной природы при масштабировании уже апробированных практик, в том числе отсутствие партнеров, а также недостаток необходимого опыта и инструментария у команды, квалифицированных заказчиков. Кроме того, существует положительный тренд — рынок социальных инициатив в настоящее время становится высококонкурентным.

«В этой программе я выступаю как методолог со стороны компании. Очень часто акселераторы фокусируются на проектах, хотя ключевыми всегда являются лидер и его команда. Здесь получился обратный эффект: пришли лучшие Лидеры, привели сильные команды и уже они создают проекты. Сейчас мы находимся на начальных стадиях формирования проектов и то, какую силу мы приложим, насколько мы сможем помочь найти правильный вектор для Лидеров, такой будет конечный результат. Мы видим сильный потенциал всей команды как со стороны организаторов, так и, конечно, со стороны участников. Я надеюсь, за четвре месяца мы сможем направить эту энергию в правильное русло и на выходе получим настоящие сильные эффекты как с точки зрения социальных преобразований, так и с точки зрения бизнеса», — рассказал предприниматель, управляющий партнер компании «Starteh.vc» Игорь Кожелин.

Модераторами стартового интенсива по проектам, которые прошли отбор в акселератор сообщества, выступили выпускники 2020 года «Школы тренеров и модераторов» Мастерской управления «Сенеж».