Иерусалим, , 17:44 — REGNUM Facebook удалил крупную израильскую группу, пропагандирующую теории заговора о вакцинах от COVID-19, передает 8 февраля Times of Israel.

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Группа в последние недели призывала тысячи своих подписчиков брать номерок на прививки, а затем отменять их в последнюю минуту, тем самым вынуждая фонды здравоохранения выбрасывать неиспользованные и просроченные дозы вакцины.

Группа называлась «Нет зеленому паспорту», имея в виду документ, который позволит вакцинированным людям посещать определенные общественные места и мероприятия и, возможно, выезжать за границу без обязательного прохождения карантина.